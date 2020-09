La Californie attend une nouvelle vague de chaleur propice aux incendies

LOS ANGELES | Les températures devraient allègrement dépasser les 40°C ce week-end dans l’État américain de Californie, déjà touché, le mois dernier, par de violents incendies.

Le mercure devrait notamment grimper jusqu’à 42,2°C à Los Angeles et à 47,8°C à Woodland Hills, dans les terres au nord-ouest de la deuxième plus grande ville du pays.

Les services météorologiques ont appelé la population à la prudence à la veille de ce long week-end, lundi étant férié aux États-Unis.

Une vague de chaleur avait déjà frappé, mi-août, la Californie, où une température record de 54,4°C à l’ombre avait été relevée dans la vallée de la Mort, une des températures les plus chaudes jamais enregistrées sur Terre.

Plus de 600 000 hectares de forêt étaient également partis en fumée dans de multiples incendies, qui avaient provoqué l’évacuation de dizaines de milliers de personnes.

AFP

Et le risque de nouveaux départs de feu est de nouveau très élevé ce week-end.

«Chaleur, vent et faible humidité: le cocktail idéal pour les incendies», a dit à l’AFP le météorologue Frank Fisher.

Il invite les habitants du sud de la Californie à rester chez eux dans la mesure du possible, à bien s’hydrater et à éviter toute activité physique à l’extérieur.

De fortes températures sont également attendues ce week-end plus au nord, autour de la baie de San Francisco, et dans les États du Nevada et de l’Arizona.