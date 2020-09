Samedi dernier, le lieutenant-général Roméo Dallaire et Marie-Claude Michaud ont célébré leur mariage sur le grand site historique de la Seigneurie des Aulnaies, à Saint-Roch-des-Aulnaies, dans la région de Chaudière-Appalaches.

Photos Chantal Soly, Fondation du CHUM, Christian Richard

Le mariage du lieutenant-général Roméo Dallaire et Marie-Claude Michaud, qu’on voit sur la photo, a été présidé par le juge Pierre Boutet.

Le capitaine Willem Dallaire, le fils aîné de Roméo Dallaire, est en compagnie de la lieutenante-colonelle Marie-Ève Bégin et de l’adjudant-chef Stéphane Leduc.

Au lancement du projet d’habitations 730, rue Notre-Dame, à Repentigny, assistaient Claude Gazaille, Gazaille Construction, Cécile Hénault, conseillère municipale de la Ville de Repentigny, Cécilia Gonzalez et Georges Robinson, maire suppléant de la Ville de Repentigny.

Le Panthéon des sports de Sherbrooke présentera son gala annuel le 16 septembre au Théâtre Granada, de Sherbrooke. Jean Perrault, président du Panthéon des sports de Sherbrooke, est en compagnie de Charles Thiffault, qui sera intronisé dans la catégorie Bâtisseur, Steve Lussier, maire de Sherbrooke, et Jocelyn Thibault, président d’honneur.

Lors du Tournoi Jonathan Drouin au profit de la Fondation du CHUM, les coprésentateurs Benoit Dubé, CGI, et Geneviève Biron, Biron Groupe santé, étaient en compagnie (à l’arrière-plan) d’Alexandra Ross, Dollarama, et du président d’honneur et présentateur du tournoi, Mario Charpentier, BCF.

Après 30 ans consacrés au développement des professionnels des médias du Québec (Télévision/Radio/Agence de presse), Yves Bombardier a démarré sa microentreprise et signé une entente avec la bannière du groupe Sutton Immobilia pour exercer le courtage immobilier résidentiel et commercial.

La Résidence des soins palliatifs de l’Ouest-de-l’Île a recueilli 375 000 $ lors de son tournoi de golf au profit des soins palliatifs. Sur la photo, on voit les bénévoles Julie Larocque, Sharon Hyland et Debbie Elvidge.