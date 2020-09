L’ennemi invisible

« Relâchement » face à la COVID-19. Ça fait des semaines que le constat crève les yeux.

Sauf pour le port du masque dans les lieux publics clos, imposé tardivement par le gouvernement, un relâchement évident s’est installé chez plusieurs Québécois---.

Avec les vacances et après des mois de confinement, la chose était prévisible. L’humain ne peut pas vivre longtemps isolé et sous tension 24/7.

Sans compter les complotistes entêtés pour qui le virus ne serait de toute manière qu’une vaste manipulation totalitaire.

Ce relâchement, on le voit plus encore chez les 15-39 ans. Après tout, on n’a pas cessé de leur marteler que le virus tuait dans les CHSLD, mais qu’eux, même s’ils le contractaient, n’en souffriraient pas une miette.

Ce faisant, on les a déresponsabi-lisés. On leur a trop peu communiqué la vérité. Soit que s’ils contractent le virus en ignorant les consignes sanitaires, ils seront des vecteurs de contagion pour des personnes à la santé plus fragile que la leur.

Le déconfinement rapide, jusque dans des milieux naturels de contagion comme les bars, a fait le reste. Comme je l’écrivais dès juin, les bars ne sont pourtant pas un service essentiel.

Comme la cigale

Résultat : comme la cigale de La Fontaine, bien des Québécois ont chanté tout l’été. Rassemblements. Partys. Bars. Karaoké. Etc. Comme dans la fable, on risque de s’en trouver bientôt fort dépourvus.

La rentrée scolaire, aussi souhaitable soit-elle, décuple à son tour les cas dans la communauté. Ça ne va pas bien aller pour tout le monde...

L’écœurantite aiguë ambiante face à un ennemi invisible est compréhensible, mais non moins inquiétante. D’autant plus que la COVID-19 ne frappe pas de manière équitable. Ça, on le sait.

Pour les raisons qu’on connaît, le printemps fut meurtrier dans les CHSLD du Québec. Décrétés enfin par le gouvernement, le redressement de la situation et l’embauche éclair de 8000 préposés devraient y alléger l’impact d’une deuxième vague.

Mieux protéger

Avec le déconfinement, le retour en classe, le relâchement, les rassemblements et les bars, le coronavirus ne manquera pas de cibles pour autant.

Il risque de frapper surtout dans les communautés plus vulnérables. Là où les gens sont moins nantis, ont une santé plus fragile, sont sans abri ou logés dans des appartements peu isolés et mal ventilés.

La COVID-19 se propageant aussi par aérosols, une fois l’hiver installé et les fenêtres refermées, ça n’augure rien de bon.

N’oublions pas non plus les personnes handicapées intellectuellement ou physiquement. Et que dire des nombreux proches aidants et aidantes ?

Combien sortent du confinement épuisés et appauvris ? Combien le sont encore ? Et la crise sanitaire est loin d’être terminée.

Or, quand la volonté politique rencontre un ajout majeur de ressources humaines et matérielles, l’État peut mieux protéger des citoyens plus fragiles pour l’avenir. On l’a vu avec le recrutement massif en CHSLD commandé par le premier ministre, François Legault.

À l’approche d’une deuxième vague aux allures plus complexes encore, la même combinaison de volonté et de ressources doit s’appliquer à travers la communauté.

L’ennemi est invisible, mais ses victimes, elles, doivent cesser de l’être.