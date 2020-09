Les constructions explosent au Québec

À défaut d’avoir pu voyager à l’étranger, les Québécois sont très nombreux à s’être procuré une piscine creusée cet été alors que les octrois de permis ont bondi de pas moins de 42 % dans la province.

De mars à juillet dernier, on recense au Québec 10 201 permis délivrés pour la construction de piscines résidentielles creusées, soit une hausse de plus de 3000 permis par rapport à la même période en 2019, selon des données récentes de Statistiques Canada.

Dans la province, l’augmentation la plus prononcée est à Québec, où l’on a répertorié 63 % plus de permis. À titre de comparaison, la croissance fut de 46 % à Montréal.

À l’échelle du Canada, le Québec fait clairement bande à part : cette province représente à elle seule 80 % de tous les permis de bâtir une piscine creusée qui ont été remis à travers le pays.

Année exceptionnelle

« C’est une année exceptionnelle, mais on a dû se revirer de bord vite », lance Alain Gravel, directeur du marketing chez Trévi, où l’on a mis les « bouchées doubles » pour répondre à cette forte demande.

Comme le reste de l’économie, les pisciniers ont dû fermer boutique en mars. Sauf que cette déprime a vite fait place à un vent d’optimisme au printemps. C’est finalement un raz-de-marée qui a happé l’industrie.

« [En avril], on a vu que les gens avaient déjà compris qu’ils passeraient l’été dans leur cour, puis on a commencé à voir de l’activité », raconte M. Gravel, qui mentionne que la demande pour les piscines hors terre était aussi très élevée.

Benoit Pineault, à Québec, est l’un de ces nouveaux propriétaires de piscine. « C’est le cas classique. On avait trois voyages de prévus en 2020 et on a dû annuler les trois. Et on n’est pas partis pour voyager non plus en 2021. Alors on a pris ce budget-là et on l’a transféré sur une piscine », explique-t-il.

Encore de l’intérêt

Selon Jean-René LaBrie, vice-président aux opérations de Piscines J. Vaillancourt, à Québec, cette tendance risque de se poursuivre l’an prochain, indiquant que son calendrier d’installations de piscines pour 2021 se remplit très vite. Certains détaillants seraient « déjà pleins pour l’année prochaine », affirme-t-il.

— Avec Philippe Langlois, Agence QMI

Une année exceptionnelle

Permis octroyés pour bâtir une piscine creusée résidentielle de mars à juillet 2020 (variations sur un an) :

Canada : 12 742 (+35 %)

Province du Québec : 10 201 (+42 %)

Montréal : 5111 (+46 %)

Gatineau : 575 (+32 %)

Ville de Québec : 1020 (+63 %)

Saguenay : 53 (+20 %)

Sherbrooke : 521 (+29 %)

Trois-Rivières : 196 (+26 %)

*Source : Compilation du Journal à partir de données de Statistiques Canada