Les Dolphins libèrent Josh Rosen

Même s’il a été sélectionné en première ronde (10e au total) du repêchage de 2018, par les Cardinals de l’Arizona, le quart-arrière Josh Rosen ne semble pas être en mesure de répondre aux attentes placées en lui et de se trouver une équipe permanente.

L’athlète de 23 ans, qui doit entamer sa troisième saison dans la NFL en 2020, a été libéré par les Dolphins de Miami, vendredi. S’il souhaite poursuivre sa carrière à ce niveau, Rosen devra trouver une troisième équipe prête à lui accorder une chance de se prouver.

En 13 départs à sa saison recrue avec les Cardinals, Rosen a récolté 2278 verges de gains par la passe, en plus de faire 11 remises pour un majeur et 14 autres qui se sont transformées en interception. Il a été échangé aux Dolphins en avril 2019 contre un choix de deuxième ronde en 2019 et un choix de cinquième tour en 2020.

Sous le chaud soleil de la Floride, il a majoritairement joué le rôle de second violon à Ryan Fitzpatrick. En six matchs, dont trois départs, Rosen a lancé cinq interceptions et une seule passe de touché, récoltant 567 verges de gains aériens.