Lu Kang est un expert de la désinformation, affirme un ex-ambassadeur du Canada en Chine

L’ex-ambassadeur du Canada en Chine, Guy St-Jacques, est revenu vendredi sur les déclarations de Lu Kang, un membre haut placé du ministère des Affaires étrangères de la Chine, rapportées dans le Globe and Mail.

M. Lu a affirmé que les États-Unis avaient demandé préalablement à 12 pays d’arrêter Meng Wanzhou, une cadre de Huawei, mais que seul le Canada aurait accepté.

En entrevue à QUB radio, l’ex-ambassadeur a déclaré qu’il trouvait cette sortie intéressante, mais il a également indiqué qu’il fallait se méfier du personnage.

«C’est un expert de la désinformation lui-même. Je me souviens de certaines de ses déclarations, parce qu’il était porte-parole, au début de la crise avec le Canada, et vraiment, ce qu’il disait, c’était mensonger et exagéré», a expliqué St-Jacques à l’animateur Benoît Dutrizac.

Pour ce qui est de ses propos actuels, St-Jacques rappelle que M. Lu n’a fourni aucune preuve.