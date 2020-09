Mauvaise cote de crédit: comment réparer les erreurs du passé?

Un peu comme pour une tirelire en porcelaine cassée, un mauvais dossier de crédit prendra du temps et beaucoup de minutie pour être réparé. Effectivement, les taches à ton dossier peuvent y rester jusqu’à sept ans. Toutefois, il est possible de réparer tes erreurs antérieures et d'améliorer ta cote en agissant sur plusieurs sphères de tes finances personnelles.

Voici quelques conseils pour pallier tes maladresses du passé.

1. Reconnaître ses faux-pas

On dit toujours que de mettre le doigt sur le problème est la première étape pour résoudre celui-ci. Pour briser ton cycle passé, identifie d’abord la raison pour laquelle tu as un mauvais crédit. As-tu cessé de suivre ton budget? As-tu dépensé de façon excessive durant une certaine période sans payer ta carte de crédit? As-tu voyagé à crédit? As-tu ignoré les dates d’échéance de certains paiements?

En examinant tes habitudes, tu seras davantage en mesure de remplacer certaines d’entre elles pour des comportements financiers plus sains.

Unsplash | Nick Fewings

2. Le dossier à la loupe

Consulter ton dossier de crédit te permettra non seulement de visualiser tes faiblesses passées, mais pourrait aussi te faire découvrir certaines irrégularités. Il arrive que des erreurs se glissent aux dossiers de crédit, comme un paiement effectué à temps s’affichant en retard ou encore une information négative demeurant active trop longtemps.

L’étude du dossier de crédit permet même à certaines personnes de réaliser qu’elles ont été victimes d’un vol d’identité. Bref, il est important de garder un œil à ton dossier de crédit.

Si des informations incorrectes sont inscrites à ton compte, démarre des procédures de rectifications auprès de ton bureau de crédit en appliquant la marche à suivre accessible sur le site web de la compagnie.

3. La limite de la limite

Pour améliorer l’état de ton dossier de crédit, réduis le niveau de ta dette à une proportion maximale de 30 à 50% de ta limite de crédit. Par exemple, si ta carte de crédit comporte une limite de 1000$, cela signifie que tu dois maintenir un solde en dessous de 500$, et même idéalement en dessous de 300$.

Si tu as l’impression de frôler trop souvent ta limite de crédit, tu peux essayer de l’augmenter pour réduire ton ratio d’endettement (non pas pour gonfler le montant de ta dette en y passant plus d’achats!). Si tu préfères ne pas hausser ta limite de crédit, tu peux aussi prendre l’habitude de payer tes factures deux fois par mois. Et par-dessus tout, si tu ne peux pas payer l’intégralité de ta carte de crédit chaque mois, assure-toi au moins d’y effectuer le paiement minimum.

4. Les paiements automatisés

Si tu as de la difficulté à payer tes factures dans les temps ou que tu te perds dans les différentes échéances de tes paiements, configure ceux-ci de façon automatisée. Tu structureras davantage tes finances ainsi, et surtout tu n’auras plus jamais de retard.

Garde en tête que l’historique des paiements est l’élément qui a le plus d’influence dans ton dossier de crédit. Si tes paiements sont réglés au quart de tour, ton dossier de crédit en sortira certainement gagnant!

Unsplash | Rock'n Roll Monkey

5. Les comptes en trop

Fermer des comptes inutiles? Les garder ouverts avec un solde à zéro pour montrer de bonnes habitudes de paiements? C’est important de bien départager la question ici.

Les bureaux de crédit considèrent qu’il est sain d’avoir certains types de crédit, pourvu que tu les maîtrises. Par exemple, tu peux avoir une hypothèque de 250 000$ et faire tes paiements à temps et cette dette sera considérée comme une bonne dette.

Les dettes sur les cartes de crédit sont différentes. Avoir trop de comptes de crédit actifs dans différents établissements donne un avertissement à ton bureau de crédit à l’effet que tu puisses avoir un problème d’endettement. Garde l’équivalent de ton salaire mensuel comme barème de limite de crédit totale.

Tente par ailleurs de garder ton compte le plus ancien en activité. La durée de tes antécédents de crédit peut aussi avoir une influence sur ta cote de crédit.

6. Une œuvre de patience

Garde en tête que la progression de ton dossier de crédit est une œuvre de patience. Entre 30 et 60 jours sont nécessaires pour que des changements puissent être aperçus à ton dossier. Il te faudra peut-être même plusieurs mois avant de voir ta cote augmenter, selon l’importance des erreurs que tu as commises par le passé. Sache que l’effet de ces fautes perd en importance au fil du temps, même si les éléments prioritaires y restent durant sept ans avant d’être effacés.

Unsplash | Hans Peter Gauster

Un dernier rappel: Oui le score final (entre 300 et 900 points) est important, mais c’est plutôt la catégorie (faible à excellent) dans laquelle ton bureau de crédit te positionne qui est primordiale. TransUnion et Equifax ont tous deux des chartes pour observer ta situation. Bref, vise l'excellence!