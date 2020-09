Rupture de service pour les accouchements à l'Hôpital de Matane

Pour une troisième fois cet été, les femmes enceintes de la région de la Matanie ne pourront pas accoucher à l'Hôpital de Matane ce week-end, soit du samedi 5 septembre au lundi 7 septembre en matinée.

Elles devront être transférées à l’Hôpital régional de Rimouski, qui se situe à une centaine de kilomètres de route.

La rupture de service est due à un manque de personnel infirmier spécialisé en obstétrique.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent tient à rassurer la population en soutenant que lors de chacune des découvertures médicales, tout est mis en œuvre pour planifier des corridors de service dans les délais adéquats.

Les patientes seront transférées par ambulance.

Le député de Matane-Matapédia est persuadé que le CISSS du Bas-Saint-Laurent fait tout en son pouvoir pour tenter de recruter des infirmières pour assurer le service.

Pascal Bérubé affirme que la situation est la même dans toute la province et que la pénurie de main-d’œuvre se fait sentir partout au Québec. «Les postes sont disponibles, d’ailleurs on a bonifié les conditions de travail pour tenter d’attirer des infirmières et des infirmiers à Matane» a-t-il dit.

Le député ajoute que selon lui «on prend toutes les mesures nécessaires pour assurer le service à l’Hôpital de Matane».

Le service d’obstétrique à l’Hôpital de Matane nécessite une douzaine d’infirmières qualifiées alors que seulement huit sont en poste en ce moment. Malgré les démarches de recrutement et les offres d’emploi qui sont disponibles, les nouvelles candidatures se font rares.