Une bière brassée avec le houblon de votre jardin

Vous faites pousser du houblon dans votre potager? Ses cocottes odorantes pourraient se retrouver bientôt dans une bière collective brassée par une microbrasserie montréalaise.

Le 7 septembre prochain, Montréal Houblonnière et les brasseurs de la Brasserie artisanale Le Saint-Bock invitent les Montréalais à leur apporter leur récolte de houblon. S'il est sélectionné, celui-ci pourrait servir à aromatiser une bière collective, à la saveur du terroir montréalais.

«Les gens qui font pousser du houblon dans leur cours sont souvent des amateurs de bières et des passionnés, mais ils n'ont pas toujours l'occasion de participer à un brassage professionnel, a expliqué Martin Guimond, propriétaire du Saint-Bock. On va donc tirer au sort parmi les participants et sélectionner une personne qui pourra assister à la fabrication de la bière. C'est une belle opportunité qu'on leur offre.»

Le houblon sera sélectionné en fonction de sa qualité, a indiqué Martin Ethier, propriétaire de la houblonnière Houblons Franklin et organisateur pour Montréal Houblonnière, dont la mission est de favoriser la culture du houblon à Montréal.

«On demande aux gens de récolter les cocottes la veille en s'assurant d'avoir les mains propres ou de porter des gants, a-t-il ajouté. On reconnaît les cônes mûrs quand ils sont d'un vert jaunâtre et font un bruit de papier froissé quand on les touche. On remarque aussi à l'intérieur la lupuline jaune-orange qui sent très bon.»

PHOTO Courtoisie Vicky Lalonde

La lupuline est cette résine pleine d'huiles essentielles riche en saveurs et en amertume.

Plusieurs variétés de houblon pourraient se retrouver à l'intérieur de la bière, donnant une multitude de saveurs, selon Martin Ethier.

«Ce sera une bière unique! On ne sait pas quelles variétés et dans quelles proportions seront les houblons qu'on recevra. Mais on s'attend à voir du Chinook, du Nugget et du Newport, qui sont des variétés tardives qui devraient être parfaites pour la récolte les 5 et 6 septembre.»

La bière collective ainsi réalisée sera une bière de récolte.

«Ce type de bière fabriquée avec du houblon frais au lieu du houblon séché donne des bières particulières, au goût très frais qu'on appelle Harvest ou bière de récolte», a précisé Martin Ethier.

Tous les participants qui auront apporté du houblon à la Brasserie artisanale le Saint-Bock, située au 1749, rue Saint-Denis, entre 10 h et midi le 7 septembre, auront droit à un verre de bière gratuit au jour du lancement de la bière collective.

D'autres informations sont disponibles sur la page Facebook du Saint-Bock.