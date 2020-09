Une peine de prison à perpétuité... de deux ans

Coupable d’inceste sur sa fille et sur une amie de celle-ci, un homme de 90 ans gravement malade a pris le chemin des cellules pour deux ans bien qu’il risque de ne jamais en ressortir.

Accusé d’une multitude d’agressions sexuelles à la fin des années 1970 sur sa fille, qui avait à l’époque sept ans, un homme de Lévis a reçu une peine exceptionnelle de deux ans de détention. Pendant six ans, jusqu’à ce qu’il craigne que sa fille tombe enceinte après des agressions sexuelles complètes, le père qu’on ne peut nommer pour protéger l’identité de sa fille a commis au moins 50 actes d’inceste sur son aînée.

La preuve révèle qu’il se serait aussi rabattu sur sa fille cadette une fois son aînée trop vieille, bien qu’aucune accusation n’ait été portée pour ces gestes. L’amie d’enfance de la victime avait cependant porté plainte pour des actes d’attentat à la pudeur faits à la même époque.

Graves répercussions

Très bonne à l’école, la fille de l’accusé s’est « totalement investie dans ses études » après les agressions pour devenir médecin psychiatre, se coupant « de ses émotions » jusqu’à l’âge de 43 ans. On lui a toutefois diagnostiqué une maladie dégénérative il y a une dizaine d’années, de sorte qu’elle se retrouve à 49 ans en fauteuil roulant, en CHSLD et n’a « plus aucune qualité de vie ».

Bien qu’il n’y ait pas de preuve d’expert, elle associe ses répercussions d’ordre physique aux sévices sexuels graves perpétrés par son père. Son amie d’enfance, également victime, dit éprouver de « l’indignation » pour son amie handicapée, « une vie charcutée par ce même pédophile, son propre père ».

Deux ans à vivre

Malgré la gravité des gestes, le juge Alain Morand s’est rendu aux enseignements des tribunaux supérieurs disant qu’une peine ne doit pas dépasser l’espérance de vie. Or, selon les médecins qui soignent l’accusé, ce dernier a une espérance de vie de moins de deux ans en raison de multiples maladies et complications.

« C’est un emprisonnement à perpétuité dans le fond, il lui reste deux ans à vivre, a expliqué le juge, autrement ça aurait été dans un tout autre ordre [la peine] ».

Difficilement, l’homme de 90 ans s’est rendu dans le box des accusés pour être pris en charge par les constables spéciaux. En partant, il a envoyé la main à sa fille, un salut qu’elle ne lui aura jamais retourné.