Voyez quelles écoles sont touchées par au moins un cas de COVID-19

Sur les 3100 établissements scolaires que compte le réseau québécois, 47 établissements ont déclaré au moins un cas de COVID-19, selon une liste des écoles touchées par le virus publiée par le gouvernement du Québec.

Cette liste sera bonifiée sur une base quotidienne dès la semaine prochaine.

« (...) Nous comprenons les inquiétudes des parents et nous voulons être là pour les rassurer. Nous souhaitons que cet outil permette à la population, et plus particulièrement aux parents, d'obtenir un portrait actuel de la situation. Je tiens à réitérer que bien que des cas soient confirmés, tel que nous nous y attendions, la situation est toujours sous contrôle », a déclaré le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.

LISTE DES ÉCOLES TOUCHÉES PAR LA COVID-19

Centre de services scolaires des Affluents

École secondaire Armand-Corbeil

Centre de services scolaires de la Capitale

École secondaire Jean-de-Brébeuf

École Jules-Émond

École Les Prés-Verts

École secondaire de Neufchâtel

Centre de services scolaires des Découvreurs

Polyvalente de l'Ancienne-Lorette

École des Hauts-Clochers

Centre de services scolaires des Draveurs

École Sainte-Élisabeth

Centre de services scolaires Harricanna

École primaire Sacré-Cœur

École secondaire d'Amos - pavillon La Calypso

École secondaire d'Amos - pavillon - pavillon La Forêt

Centre de services scolaires des Hautes-Rivières

École De Monnoir

Centre de services scolaires des Hauts-Cantons

École des Sommets

Centre de services scolaires de Laval

Centre de formation professionnelle Compétences-2000

École primaire Sainte-Marguerite

École secondaire l'Odyssée-des-Jeunes

Centre d'éducation des adultes les Berges

École Cœur-Soleil

Centre de services scolaires Marguerite-Bourgeoys

École des Grands-Êtres

École Pierre-Laporte

Centre d'éducation des adultes de LaSalle

École de la Mosaïque

Centre de services scolaires Marie-Victorin

Centre de formation professionnelle Charlotte-Tassé

Centre de formation professionnelle Pierre- Dupuy

École internationale Lucille-Teasdale

Centre de services scolaires de Montréal

École Dollard-des-Ormeaux

École Notre-Dame-de-Grâce

École Saint-Noël-Chabanel

École des métiers du Sud-Ouest-de-Montréal

Centre de services scolaires de la Pointe-de-l’Île

École Francois-La-Bernarde

École Jules-Vernes

École secondaire Henri-Bourassa

École primaire Jacques-Rousseau

Centre Antoine de St-Exupéry

Centre de services scolaires des Portages-de-l’Outaouais

École du Dôme

École des Tournesols - Immeuble de la Petite- Ourse

Centre de services scolaires des Premières-Seigneuries

Polyvalente de Charlesbourg

Centre de services scolaires Région-de-Sherbrooke

École primaire des Quatre-Vents - pavillon Union

École internationale du Phare

École du Cœur-Immaculé

Centre de services scolaires de la Seigneurie-des-Mille-Îles

Polyvalente des Deux-Montagnes

Établissements privés

Collège Saint-Maurice

École Marie Gibeau

Collège Pasteur, Pavillon Khalil Gibran

Collège Letendre

Institut d'enseignement de Sept-Îles

La Petite Académie