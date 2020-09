LEBLANC, Carl



À Ste-Thérèse, le 24 août 2020, à l’âge de 54 ans, est décédé Carl Leblanc, fils de feu M. Georges Leblanc et de feu Mme Madeleine Leduc.Il laisse dans le deuil sa tante Nelly, ses cousins et cousines, ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :le dimanche 13 septembre 2020 dès 14h. Une cérémonie y sera célébrée à 16h au salon même.Un merci spécial au personnel du CHSLD Drapeau Deschambault pour les bons soins prodigués.