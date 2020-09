DESCHAMPS, Délina



À Montréal, le jeudi 13 août 2020, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Délina Deschamps.Elle laisse dans le deuil sa soeur Denise (feu Rosaire), son frère Dorien (feu Hélène), ses neveux et nièces, petits-neveux et petites- nièces et autres parents et amis. Elle rejoint ainsi ses frères Jean-Louis (Pauline) et Réal (Normande) et ses soeurs Camilla (feu Paul-Étienne), Rollande (feu Rolland), Cécile (feu Albéric), Simone et Rachelle.La famille recevra les condoléances au Complexe:le dimanche 20 septembre dès 10h. Une cérémonie commémorative sera célébrée au salon même à 12h30.Au lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer serait apprécié.