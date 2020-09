LACHANCE, Pierrette



À Prévost, le mardi 5 mai 2020 est décédée, à l'âge de 78 ans Madame Pierrette Lachance, épouse de Monsieur Robert Morin.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Simon (France), Benoit (Nadine) et Sophie (Dominic), ses petits-enfants Mélissa, Nicolas, Loic, Gabriel, Kevin et Willyam, ses frères et soeurs Micheline, Georges, Claudette, Yvon, Réjeanne, Lisette et Sylvie (prédécédée par Francine et Carole), ses belles-soeurs, beaux-frères, neveux, nièces, parents et amis.Les funérailles auront lieu à 11h le samedi 12 septembre 2020, en l'église de Saint-Sauveur, située au 205, rue Principale à Saint-Sauveur. La famille sera présente dès 10h30 afin de recevoir vos condoléances.