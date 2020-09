HOLCOMB, C. Howard



À Montréal, le 30 août 2020, à l'âge de 93 ans est décédé Monsieur C. Howard Holcomb.Il laisse dans le deuil, l'amour de sa vie, son épouse Raymonde ainsi que ses enfants, Peter (Gail), Judy (Douglas), Paul et Grant (Leslie), ses belles-filles Johanne, Sylvie (Antoine) et Ghyslaine (Patrick), ses petits-enfants Lindsay et Samantha, ses petits-enfants par alliance Stéphanie, François (Andréanne), ses neveux ainsi qu'autres parents et amis.Dû aux restrictions de rassemblement, la famille accueillera sous invitation seulement ses proches à la chapelle du :1297, CHEMIN DE LA FORÊTOUTREMONT, QC, H2V 2P9Cependant, vous pourrez assister en direct aux funérailles, vendredi le 11 septembre à 11h00, via la diffusion web :Pour offrir vos témoignages de condoléances, nous vous invitons à signer le livre d'or au :/site/CHowardHolcomb.html