ROUSSY (née LABOURDETTE)

Pauline



À Laval, le mercredi 2 septembre 2020 est décédée, à l'âge de 82 ans, Pauline Labourdette, épouse de feu Gaston Roussy.Elle laisse dans le deuil ses enfants Denis (Isabelle), Carole (Norman), Nathalie (Richard) et Nancy (Daniel), ses petits-enfants Mathieu, Simon, Maxime, feu Kevin, Michaël, Alison, Marie-Eve ainsi que leurs conjoints, ses arrière-petits-enfants Emily et Antony, son frère et ses soeurs, ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le samedi 12 septembre 2020 de 9h à 12h, suivi d'une cérémonie à la chapelle du complexe.