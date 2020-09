BOURDUA, Yvon



Au CHUM, le 4 mai 2020, à l'âge de 75 ans, nous a quittés monsieur Yvon Bourdua époux de madame Odette Bernier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Martin (Isabel) et Bruno (Mélanie), ses petits amours Guillaume, Laurence, Émile, Léopold et Marion, son frère Gérald (Marthe), ses soeurs Yolande (feu Jean-Guy) et Diane (Yvon), ses neveux, nièces et de nombreux parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:McMASTERVILLE, QC J3G 0K5Tél : (450) 467-4780 www.salondemers.comle samedi 12 septembre 2020 de 13h à 16h, suivi d'un hommage qui sera célébré à 16hVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur ou à la Fondation québécoise du cancer.