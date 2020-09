DE BUCK, Joseph



À Terrebonne, le 14 août 2020, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Joseph De Buck, époux de feu Marthe Charland.Il laisse dans le deuil ses enfants Raymond (Louise), René (Céline) et Carole; ses petits-enfants Richard et Léa; sa soeur Harriette et son frère Charly (Mariette) et Line, une bonne amie de la famille ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au:le samedi 12 septembre dès 14h, une cérémonie commémorative aura lieu à 16h.Au lieu d'envoi de fleurs, vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer.Le port du masque et la distanciation sont obligatoires.