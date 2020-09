MICHAUD, Carmelle



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de madame Carmelle Michaud, 84 ans, au Centre hospitalier Pierre-Le-Gardeur, le 13 avril 2020.Elle laisse dans le deuil sa fille Diane et son conjoint Jorge, ses petits-enfants Kevin et Johnny et sa soeur Suzanne, neveux et nièces, et autres parents et amis.La famille vous accueillera au Mausolée St-Martin, édifice à l'arrière du complexe funérairele samedi 12 septembre, de 14h à 17h. Une cérémonie commémorative aura lieu au même endroit 16h30.