CHIASSON, Valmond



Le 1er septembre aux soins palliatifs de l'hôpital de Joliette (QC), à l'âge de 85 ans, est décédé Valmond Chiasson.Il laisse dans le deuil son épouse des 61 dernières années, Clarisse, deux fils Léo (Pascale), Daniel (Chantal), une fille Lina(François) ainsi que six petits-enfants, Élizabeth, Audrey, Myriam, Catherine, Mathieu et Mathilde. Il laisse aussi dans le deuil ses frères Rhéal, Léo-Paul, ses soeurs Anita, Suzanne, Germaine, ses belles-soeurs et beaux-frères, plusieurs nièces, neveux et amis.L'ont précédé dans la tombe un fils Normand, ses frères Réginald, Albany, Alcidebiade, Denis, ses soeurs Alphonsine et Lina.