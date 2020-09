DELORME (née Lavoie)



JacquelineC'est avec beaucoup de chagrin que nous annonçons le décès de Madame Jacqueline Lavoie, à Montréal, le 27 mars 2020.Fille aînée de feu Édouard Lavoie et de feu Jacqueline Globensky, elle laisse dans le deuil son époux Me François L. Delorme, notaire, ses filles Julie (Richard Leroux), Marie-Pierre (Patrice Moses), ses petits-enfants adorés Léa et Xavier Séguin et Kévin Moses (par alliance), ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses cousins et cousines, ainsi que de nombreux parents et amis.À la fois volontaire et chaleureuse, courageuse et déterminée, les défis étaient pour elle, source d'énergie."Quand une porte se ferme, une fenêtre s'ouvrira certainement."D'abord institutrice puis secrétaire juridique, elle était d'une fiabilité absolue.Elle était aussi maman, notre mamie et pendant plus de cinquante-cinq (55) ans, elle n'a cessé de gâter son cher François. Elle nous manquera immensément.La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du CLSC d'Anjou et l'Association des soins palliatifs à domicile du Grand Montréal.La famille accueillera parents et amis, le samedi 12 septembre 2020 de 11h à 14h, au Complexe funéraire:Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.