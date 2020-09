MÉNARD, Maurice



À Beauharnois, le 2 septembre 2020 à l'âge de 82 ans, est décédé M. Maurice Ménard, époux de Mme Rose-Marie Hébert.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Lynn et Nancie (Christian Samson) ainsi que les enfants de son épouse : Sylvie Maher (Sylvain Carpentier), Michel Maher (Josée Gendron), Steve Maher (Sindy Laplante) et ses petits-enfants : Kevin, Frédéricque, Daphné, Christophe, Sandrine, Nicolas, Annabelle, Rafael de même que ses arrière-petits-enfants : Mason et Brinley.Il laisse également son frère Jacques et ses belles-soeurs, ses neveux et nièces de même qu'autres parents et amis.Il sera exposé le vendredi 11 septembre 2020 de 9h à 10h45 au :STÉPHANE GENDRON110, ST-LAURENT (angle Richardson)BEAUHARNOIS, 450-225-2200Les funérailles seront célébrées le vendredi 11 septembre 2020 à 11h en l'église St-Clément de Beauharnois.