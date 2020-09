MASSON, Monique



À St-Hubert, au CHSLD Henriette-Céré, le 29 août, à l'âge de 81 ans, est décédée Monique Masson, épouse de feu Pierre L. Bussières.Elle laisse dans le deuil ses enfants Geneviève Bussières et Charles Bussières (Maria del Carmen Vega Obregon), ses petits-enfants Pierre-Louis (Nadia), Gabrielle (Marc-André), Marie-Carmen (Louis-Philippe) et Sabrina, ses arrière-petits-enfants Louis-Thomas, Jacob, Marie-Annaïck et Carl-Édouard, sa soeur Louise, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera, en présence des cendres, à:6500 BOUL. COUSINEAUSAINT-HUBERT, QC J3Y 8Z4450 463-1900le dimanche 13 septembre 2020 de 10h à 13h.Une cérémonie intime aura lieu en la chapelle du salon dès 13h, vous pourrez assister en simultané ou en rediffusion à la captation vidéo de la cérémonie: www.funeraweb.tvLa famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD Henriette-Céré pour leur gentillesse, leur dévouement et leur compassion.Lors de votre présence au salon, la distanciation sociale et le port du masque sont demandés par La Maison Darche, selon les directives du gouvernement.