TREMBLAY, Gilles



De Prévost, est décédé à St-Jérôme, le 22 août 2020, à l'âge de 80 ans, M. Gilles Tremblay.Il laisse dans le deuil sa conjointe Mme Georgette Bérard, ses enfants Denis et Lucie (Serge Carrière), ses deux petits-fils Mathieu Carrière et Simon Carrière, ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, autres parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 19 septembre 2020 à 11h à l'église St-François-Xavier à Prévost (994 rue Principale, Prévost J0R 1T0). La famille sera présente à l'église dès 10h30 pour recevoir les condoléances. Direction funéraire:10 DE MARTIGNY ESTST-JÉRÔME