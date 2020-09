ÉTHIER, Céline (née Cousineau)



À Saint-Jérôme, le 30 août 2020, à l'âge de 88 ans est décédée Mme Céline Cousineau, épouse de feu Réal Éthier.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Jean-François (Johanne), Mario (Brigitte) et Louise (feu Paul), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses soeurs, Marcelle (feu Mathias) et Claire, son frère Louis-Marie ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le mercredi 9 septembre de 19h à 22h et le jeudi 10 septembre dès 9h au complexe funéraire :SAINTE-THÉRÈSE 450-473-5934Les funérailles seront célébrées ce même jeudi à 11h en l'église de Sainte-Thérèse d'Avila, suivies de l'inhumation au cimetière paroissial.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société Alzheimer.