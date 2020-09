BRINDAMOUR, Lise



À Montréal, le 5 avril 2020, à l'âge de 89 ans, est décédée Madame Lise Brindamour, épouse de feu Monsieur Léo Berthiaume.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Claude (Evelyne), Monique (André), Mireille (Luc), Huguette, ses petits-enfants, Bruno, David, Virginie, Emélie, Camille, ses arrière-petit-enfant, Laurie, Félix, Alexis, Océane, Lilya, sa soeur Thérèse, sa belle-soeur Yvette ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 11 septembre 2020 de 14h à 16h et 18h à 21h, ainsi que le 12 septembre dès 9h30, suivi des funérailles à 11h en la chapelle du complexe:La famille tient à remercier le personnel du centre d'hébergement-Champlain-Marie-Victorin pour leur soutient et bons soins prodigués.