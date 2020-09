Mailhot, Gilles



Au CHRDL de Joliette, le 26 août 2020 à 16h30, à l'âge de 87 ans, un grand homme nous a quittés; Un homme d'exception, de caractère et entrepreneur. M. Gilles Mailhot a fondé trois entreprises, sans compter toutes ses innombrables inventions brillantes.En 1956 il acheta à l'époque une compagnie de forge locale à St-Jacques de Montcalm. Il se mit à réparer des appareils agricoles en milieu rural et y développa alors une spécialisation dans les systèmes hydrauliques. Dans les années 70, cet entrepreneur se spécialisa et développa un concept hydraulique conçu pour les camions à benne; la compagnie. naquit.Dans le début des années 80, une récession frappa et ne fit pas exception à notre père. À la suite de la perte de sa première entreprise en 1983, il conserva sa passion pour l'hydraulique en innovant un concept pour les cylindres d'ascenseur et démarra une nouvelle entreprise au nom d'k.En 1989, notre père constata qu'ils pouvaient créer des appareils de levage avec les résidus de cylindre d'ascenseur afin d'éliminer et ainsi optimiser ses pertes en matière première. À la suite de différents prototypes, en 1993, il fonda l'entreprise).Il était l'époux de feu Rita Lépine, autrefois de St-Jacques.Le défunt laisse dans le deuil son amie de coeur Mme Madeleine Grégoire;ses enfants Robert (Martine Turcot), Luc (Line Frenette), Monique, Jean (Diane Martin),Lise (Luc Robitaille), Josée (Éric Venne), Denis (Diane Pelletier);ses petits-enfants Jessica, Fanny, Marie-Ève, Léa, Steve, Cynthia, Roxanne, Simon,Olivier, Élodie, Élizabeth, Sarah, Charles-Antoine, Keven, Alain et leur conjoint(e);ses arrière-petits-enfants Audrey, Raphaël, Marc-Olivier, Arianne, William, Samuel, Alexie;ses frères Jean-Marie (feu Lucille Mireault) et René (feu Claire Lépine), feu Léo (Monique Payette);ses beaux-frères et belles-soeurs Jean-Jacques (feu Mariette Ricard), André (Andrée Leblanc),Henri (Françoise Lépine), feu Nicole, Paulette (Luc Mailhot), Ida (Raymond Contant), Pierrette (Rémi Thuot),Yvonne (Yvon Lavoie), Diane (feu Pierre Thuot), neveux, nièces, autres parents et amis.Il sera exposé le vendredi 11 septembre de 14 h à 17 h et de 19 h à 22 h à la résidence de la13, RUE VENNEST-JACQUES, QC J0K 2R0Les funérailles auront lieu le samedi 12 septembre à 11hen l'église de St-Jacques (100, St-Jacques, St-Jacques, Qc J0K 2R0).Nous sollicitons votre collaboration afin de respecter les nouvelles normes sanitaires de la santé publiquequi seront mises en place au salon et à l'église. (Port du couvre-visage obligatoire).