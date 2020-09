6 combats à surveiller

Avec ses nombreuses nouveautés, l’automne s’annonce imprévisible côté cotes d’écoute. Qui sortira gagnant ? Qui mordra la poussière ? Voici six combats qu’on surveillera de près au cours des prochains mois.

Dimanche soir

La Voix : 19 h à TVA (Début 13 septembre)

En studio : 19 h à TVA (Début : 25 octobre)

Bijoux de famille : 20 h à TVA (Début : 25 octobre)

VS

Tout le monde en parle : 20 h sur ICI Télé (Début : 27 septembre)

VS

Occupation double chez nous : 18 h 30 sur Noovo (Début : 20 septembre)

Ce soir on char : 21 h sur Noovo (Début : 20 septembre)

La lutte se fera encore à trois cet automne, mais avec d’autres forces en présence.

À défaut d’affronter Révolution, comme c’était prévu avant qu’une certaine pandémie de COVID-19 empêche la compétition de danse de revenir en ondes, Tout le monde en parle, qui conserve sa formule en direct et sans public adoptée en mars dernier, fera face à plusieurs adversaires.

Au cours des premières semaines, Guy A. Lepage, Dany Turcotte et leurs invités affronteront — du côté de TVA — La Voix, qui conclura sa huitième saison après une pause forcée de plusieurs mois. Six émissions du populaire concours de chant sont prévues : une récapitulation des épisodes diffusés en début d’année, les Chants de bataille avec Ginette Reno, et quatre directs.

En deuxième partie d’automne, La Voix laissera sa place à deux nouveautés : En studio et Bijoux de famille. Adaptation d’un format australien, la première sera pilotée par Marc Dupré. Le chanteur et coach donnera la chance à monsieur et madame Tout-le-monde d’enregistrer une chanson qu’ils affectionnent beaucoup. On promet des histoires touchantes, comme celle d’une jeune maman enceinte de huit mois et demi qui reprend une pièce de Sœurs Boulay pour l’offrir à l’enfant qu’elle attend. Ces chanteurs du dimanche seront entourés d’une équipe de vrais pros pour immortaliser leur moment en studio : Fred St-Gelais (Marie-Mai, Ludovick Bourgeois), Éloi Painchaud (Jorane, Salebarbes) et Alex McMahon (Ariane Moffatt, Alex Nevsky).

Dans Bijoux de famille, Charles Lafortune recevra des personnalités pour parler des familles québécoises. Le tout, dans une ambiance de comedy club. Dominic Paquet, Marie-Claude Barrette, Laurent Paquin, Sam Breton, Mehdi Bousaidan, Rachid Badouri et Stéphane Bellavance ont participé aux enregistrements (devant public !) cet été.

Pour sa part, Noovo proposera une nouvelle saison d’Occupation double, toujours animée par Jay Du Temple, alias Capitaine rebondissements. Pandémie oblige, les célibataires logeront dans trois maisons dans Lanaudière.

L’ex-V offrira également Ce soir on char, un festival d’humour capté au célèbre ciné-parc Saint-Eustache et piloté par Phil Bond et Dominic Paquet. Au programme : des numéros de Maxim Martin, Cathy Gauthier, Philippe Laprise, Mariana Mazza, Mathieu Dufour et Mehdi Bousaidan répartis sur quatre épisodes d’une heure.

Lundi 20 h

Mon fils à TVA (Début : 14 septembre)

L’Échappée à TVA (Début : 26 octobre)

VS

Une autre histoire sur ICI Télé (Début : 14 septembre)

Une autre histoire et Marina Orsini entameront la saison contre un nouvel opposant, la minisérie Mon fils. Offerte en exclusivité sur Club illico depuis mars, cette fiction d’Anne Boyer et Michel D’Astous (L’heure bleue, Yamaska) met en vedette Antoine L’Écuyer, dans le rôle d’un jeune schizophrène, et Élise Guilbaut, qui campe sa mère.

En deuxième partie d’automne, L’Échappée retrouvera son créneau habituel. Doté d’une distribution revampée incluant Chantal Fontaine, Sylvain Marcel et Isabelle Blais, le populaire téléroman dépeindra un univers post-confinement dans lequel les personnages doivent porter le masque, se désinfecter les mains au Purell et respecter la distanciation sociale.

Lundi 21 h

À tour de rôles à TVA (Début : 14 septembre)

VS

Fragile sur ICI Télé (Début : 14 septembre)

Quand la fiction combat... la fiction. Pondu en début de pandémie, alors qu’on craignait qu’aucune série dramatique ne reprenne l’antenne avant 2021, le concept d’À tour de rôles est simple mais efficace : chaque semaine, Marie-Ève Janvier retrace la carrière de deux acteurs à travers les personnages qu’ils ont joués. Cette nouveauté plaira assurément aux mordus de télévision qui n’ont pas raté beaucoup de séries au cours des 40 dernières années. Et pour avoir assisté à l’un des enregistrements de l’émission, on peut dire qu’on s’est régalé des anecdotes de coulisses des invités, parmi lesquels on trouvera Catherine-Anne Toupin, Marie-Thérèse Fortin, Sonia Vachon, Gildor Roy, Maude Guérin, François Papineau et Rémy Girard.

D’un autre côté, ICI Télé propose l’une des fictions les plus bouleversantes des dernières années. Écrite par Serge Boucher et réalisée par Claude Desrosiers, le tandem derrière Aveux et Feux, Fragile raconte l’histoire d’une amitié singulière entre deux hommes (Marc-André Grondin, Pier-Luc Funk) du même village, mais issus de milieux fort différents.

On prédit une razzia aux prix Gémeaux.

Mardi 21 h

La faille sur TVA (Début : 13 octobre)

VS

5e rang sur ICI Télé (Début : 15 septembre)

Il faudra patienter quelque temps avant d’assister au duel La faille – 5e rang. TVA a effectivement choisi de présenter des captations de spectacles d’humour dans cette case en début de saison (Daniel Lemire, Jean-Marc Parent, Simon Leblanc). L’excellent thriller policier avec Isabel Richer, Alexandre Landry et Maripier Morin entrera en ondes quand l’automne sera bien installé et qu’on sentira l’hiver arriver. Une bonne stratégie compte tenu des nombreux paysages enneigés qu’on y retrouve.

Quant à 5e rang, ne sursautez pas si vous voyez des personnages à moins d’un mètre de distance. Les six premiers épisodes des aventures de Marie-Luce (Maude Guérin) ont été tournés avant l’arrivée du coronavirus.

Mercredi 21 h

Rue King à TVA (Début : 16 septembre)

VS

C’est comme ça que je t’aime sur ICI Télé (Début : 16 septembre)

VS

La semaine des 4 Julie sur Noovo (Début : 14 septembre)

Les mercredis soir se dérouleront sous le signe de l’humour. À TVA, la sitcom improvisée Rue King, fraîchement sortie du Club illico, propose une prémisse qui rappelle beaucoup celle de Friends : des colocataires et amis passent beaucoup (trop) de temps au café sous leur appartement. Mais le reste n’a rien à voir. C’est fascinant de voir Pier-Luc Funk, Sophie Cadieux et Marie-Ève Morency à l’œuvre. Ils sont drôles, rapides et inventifs.

Parlant d’inventivité, on aurait aimé être présent quand François Létourneau a trouvé l’idée de départ du jubilatoire C’est comme ça que je t’aime, qui relate l’étonnant parcours de deux couples de banlieusards en crise au cœur des années 1970. Tous ceux qui ont vu cette série offerte en primeur sur ICI Tou.tv Extra n’ont pas été étonnés d’apprendre, en juillet dernier, qu’elle partait grande favorite au prochain gala des prix Gémeaux avec 15 nominations.

Quant aux téléspectateurs qui désirent avoir une pause de fiction, ils pourront se tourner vers Noovo, qui diffusera la deuxième saison du talk-show de Julie Snyder. De nouveaux collaborateurs (Guillaume Pineault, Meeker Guerrier, la professeure Marie-Ève Lévesque) se joignent au rendez-vous, lequel aura également de nouveaux segments, comme « Cuisine pour paresseux », où l’animatrice réalisera des recettes rapides avec des vedettes.

Jeudi 20 h

Les anges des rénovations à TVA (Début : 17 septembre)

VS

100 génies sur ICI Télé (Début : 17 septembre)

VS

Le prochain stand-up sur Noovo (Début : 17 septembre)

VS

De garde 24/7 à Télé-Québec (Début : 10 septembre)

Tous les espoirs sont permis dans cette case. Pendant que TVA présente la version française d’Extreme Makeover : Home Edition, ICI Télé revient avec 100 génies, qui aurait dû s’appeler 31 génies puisqu’en raison des mesures de distanciation sociale, le studio 42 de Radio-Canada pouvait seulement accueillir 31 concurrents.

Le plus grand point d’interrogation demeure Le prochain stand-up à Noovo. Difficile de prédire comment les téléspectateurs réagiront au concours visant à trouver la prochaine vedette de l’humour. Animée par Marie-Lyne Joncas, cette compétition sera dotée d’un jury composé de Louis-Morissette, Mariana Mazza et P-A Méthot.

Et Télé-Québec tentera de faire des vagues avec son émission la plus regardée du calendrier 2019-2020, De garde 24/7. La série documentaire promet d’en intéresser plus d’un, puisque ses trois premiers épisodes nous montreront comment les docteurs de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont ont réagi en voyant la COVID-19 arriver au mois de mars.