THÉORÊT, Hélène (née Leprohon)

Paisiblement, au CHSLD Champlain de Brossard, le 28 août 2020, à l'âge de 95 ans, est décédée Mme Hélène Leprohon, originaire de Laval et épouse de Lionel Théorêt depuis 66 ans. Secrétaire-comptable hors pair, elle a toujours secondé son époux dans ses projets, dont la mise sur pied du Centre EPIC.Elle laisse dans le deuil sa fille unique, Estelle (François Lord), ses petits-enfants Guillaume (Amanda) et Jean-Michel (Élysa), son arrière-petit-fils Édouard, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille tient à remercier chaleureusement l'équipe de soins de l'Unité E du CHSLD Champlain pour leur dévouement.Les funérailles auront lieu le vendredi 11 septembre 2020, à 14h30, en l'église La Nativité, située au 155 Chemin St-Jean, La Prairie. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à l'église à compter de 13h30. L'inhumation aura lieu à une date ultérieure.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre d'accueil Champlain de Brossard ou à la Fondation EPIC.Lors de votre présence à l'église, le port du masque est requis, selon les directives du gouvernement.