PILON, Roger



À Montréal, le 14 août est décédé Roger Pilon à l'âge vénérable de 93 ans. Pompier à l'aéroport de Dorval une trentaine d'années, il laisse dans le deuil, entre autres, ses fils Yves, André et Martin, ses belles-filles Carmen Voghel et Yolaine Garneau, ses petits-enfants Francis, Dominique, Christophe, Juliette et Louis, son frère Noël, sa soeur Lucille, ses belles-soeurs Monique, Pauline, Jean et Lise, nombreux neveux et nièces et amis.Ingénieux sans être ingénieur, père et grand-père aimé et aimant, amant du golf, Roger aura su nous faire rire que ce soit durant une de nos nombreuses parties de cartes ou dans la vie de tous les jours. Il reposera désormais aux côtés de son épouse bien-aimée Mariette Danis (1931-2011).Une célébration aura lieu le dimanche 20 septembre de 14h à 17h au Centre culturel Georges-Vanier, 2450, rue Workman, Montréal, H3J 1L8.