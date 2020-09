CARON, Pierrette



À Montréal, le 30 août 2020, est décédée à l'âge de 86 ans, Pierrette Caron.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Renée et Murielle, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis(es).Elle était également la soeur de feu Jeannine, feu Gisèle et feu Richard.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie, St-François d'Assise, situé au 6700 Beaubien Est à Montréal, le samedi 12 septembre de 14h à 17h.