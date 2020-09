PARENTEAU, Lise



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Lise Parenteau survenu à Longueuil, le 16 mai 2020, à l'âge de 78 ans. Elle était la fille de feu M. Rodolphe Parenteau et de feu Mme Graziella Crevier. Elle était l'épouse de M. Gérard Cournoyer. Elle part rejoindre ceux qu'elle a aimés.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses deux fils: Éric et Steve (Marie-Claude) et ses quatre petites-filles: Amélie, Naomi, Lauriane et Anaïs, ainsi que ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces et plusieurs autres parents et amis.La messe commémorative aura lieu le samedi 3 octobre 2020 à 15h00 en141, rue PrincipaleYamaska, QC J0G 1W0Le port du masque sera obligatoire.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.La famille tient à remercier le personnel de département d'oncologie et des soins palliatifs de l'Hôpital Charles-Le Moyne pour leurs bons soins et dévouement auprès de Mme Parenteau.