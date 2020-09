LAJOIE, Thérèse (née Thouin)



Dans la maison familiale à Repentigny, le 2 avril, à l'âge de 88 ans est décédée madame Thérèse Thouin Lajoie, épouse d'André Lajoie et fille de feu Maurice Thouin et Marguerite Gagnon.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Marc (Sylvie), Geneviève (André), Manon (Marc-André), Carole (Richard) et Éric (Mélanie), ses petits-enfants: Pascale, Philippe, Justine, Maxine, Henri et Viviane, ses frères Simon, Fernand, Michel, Luc et Daniel et leurs conjointes ainsi que de nombreux parents, amis, neveux et nièces. De plus, elle rejoint dans la mort ses frères Robert, Henri-Paul, Raoul, et ses soeurs Marcelle, Denise et Gisèle.Vous pourrez venir saluer la famille à l'Église de-la-Purification du 445, rue Notre-Dame à Repentigny, le 19 septembre dès 9h45 pour les condoléances, suivi d'un service religieux à 11h00.La famille informe à regret que l'usuel repas amical ne pourra être offert après la cérémonie sauf pour les personnes ayant reçus une invitation au préalable.