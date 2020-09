Morin (Paquette), Claudy " Clau… "



À Montréal, le 31 juillet 2020, est décédée Mme Claudy Morin Paquette, épouse de feu Gilles Paquette.Outre son époux du moment, Paul H. Benoît, elle laisse dans le deuil ses enfants S…, Anne Paquette (Normand Vaillancourt) de Laval, Caroline Paquette-Massé (Alexandre Spénard) des Laurentides, ses petits-enfants Sébastien Paquette-Massé, Frederick Paquette, Emilie Paquette-Massé (Jimmy Lussier), Audrey Paquette (Gabriel) et Laurence Spénard, son seul arrière-petit-fils Liam Lussier " Le plus grand cadeau de sa vie " disait-elle.C'était une femme de volonté qui respectait ses engagements de famille et d'affaires. Elle avait oeuvré dans la comptabilité de Steinberg's & associés, 7-Up, et ses efforts pour la réussite "Les publicités Laser" de Montréal qui s'est ensuite affiliées aux Publicités St-Hyacinthe.La famille recevra les condoléances familiales, des amis, des voisins, des relations d'affaires de Montréal et banlieue ainsi que ceux de son lieu de plaisir et désirs Rivière-Rouge (L'Annonciation) Lac Michauville, au Mausolée St-Martin, édifice à l'arrière du complexe funéraire:le jeudi 10 septembre de 10h à 16h. Une cérémonie liturgique aura lieu à 15h en la paroisse de La Visitation, 1847, boul. Gouin Est, Montréal, H2C 1C8. Il y aura ensuite une réunion familiale jusqu'à 18h au Mausolée St-Martin.Plutôt que des fleurs, un don à la Fondation des maladies du coeur de la Fondation de l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal, serait apprécié.