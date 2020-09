GAUDET, Gustave



De Saint-Eustache, le mardi 1er septembre 2020, à l'âge de 83 ans, est décédé M. Gustave Gaudet, époux de Mme Lucette Gaudet Lauzon.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Lise (Pierre) et Denis, ses petits-enfants Virgile, Pénélope et Hortense, son frère Réjean (Pierrette), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.En ces temps peu propices aux rencontres, nous préférons unir nos pensées pour lui rendre hommage.Direction: