DAVIAULT, Lucie



À St-Jérôme, le 13 août 2020, est décédée Mme Lucie Daviault, à l'âge de 63 ans. Elle était la fille de Raymond Daviault et feu Lisette L'Espérance.Outre son père, elle laisse dans le deuil son époux Gilles Bonsant, ses fils Jason (Mélanie) et Kévin (Annie-Claude), sa belle-fille Marie-Soleil, ses petits-enfants Léa et Axel, son frère François, sa soeur Jacynthe, autres parents et amis.Un hommage lui a été rendu dans l'intimité.