LAPOINTE, Lorne



Le 8 août 2020, à l'âge de 77 ans, est décédé Lorne Lapointe, suite à un long combat contre sa maladie. Il était le plus jeune d'une famille de six enfants.Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée, sa compagne de vie, son âme soeur, sa douce moitié, Lynn Baker, sa belle-soeur Colette (feu Grant Baker), ses soeurs Thérèse et Mary, sa belle-soeur Monique ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances à laJ.J. CARDINAL2125 RUE NOTRE-DAME, LACHINEwww.jjcardinal.ca 514-639-1511le vendredi 11 septembre de 16h à 19h. Le service funéraire aura lieu à l'église St-Veronica, 1300 av Carson, Dorval, le samedi 12 septembre à 11h.Des dons en sa mémoire peuvent être faits à la fondation Cancer de la Prostate Canada ou à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.Lorne était un Maître menuisier qui a confectionné plusieurs oeuvres. Ses amis se souviendront des cadeaux qu'il leurs a offerts. Nous manquerons son sens de l'humour et sa loyauté envers ses amis.