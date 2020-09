GADOURY, Jeanne D'Arc



À Montréal, le 14 août 2020, à l'âge de 98 ans, est décédée madame Jeanne D'Arc Gadoury.Elle laisse dans le deuil ses fils Jean-Guy Rochon (Suzanne Tessier) et André Rochon (Ghislaine Pépin); ses petites-filles Julie Rochon et Isabelle Rochon (Marc-André Lassonde); ses arrière-petits-enfants Marie-Ève Rochon (Benjamin Maury-Langlais), Alexandre Lavigne (Ariane Labbé), Marine, Simone, Lambert et Margot Lassonde; son arrière-arrière-petit-fils Albert; deux personnes très importantes et très chères, France Pellerin et son conjoint André Lapointe ainsi que plusieurs autres parent et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le jeudi 10 septembre 2020 dès 9h, où une cérémonie commémorative aura lieu à 11h. Le port du masque et la distanciation sont obligatoires.Un merci tout spécial à sa dame de compagnie Liliane Bouchard et au personnel soignant du premier étage du CHSLD Éloria-Lepage ainsi qu'à tous les départements pour leur professionnalisme, les bons soins prodigués ainsi que les nombreuses attentions à son égard.