PELLETIER, Michel



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès, à Montréal, le 29 août 2020, de Michel Pelletier, à l'âge de 92 ans. Il était l'époux, depuis 64 ans, de Dolorès Beaudet. Domicilié à Montréal, il vivait auparavant à Saint-Wenceslas.Il laisse aussi dans le deuil ses filles Francine (Daniel Lévesque), Carole et Sylvie (Jocelyn Bélair) ainsi que ses petits-enfants Hugo et Vincent Pelletier-Bélair.La famille accueillera parents et amis dimanche le 13 septembre 2020 à 13 heures au :1010 RUE PRINCIPALESAINT-WENCESLASUne célébration de la Parole se tiendra à 15 heures. Elle sera suivie par la mise en terre de l'urne au cimetière de Saint-Wenceslas.Des dons en sa mémoire à la Fondation du CHUM seraient appréciés.