Gagnon-Larocque, Nicole



C'est avec un grand chagrin que nous vous annonçons le décès de Nicole Gagnon-Larocque, le 2 septembre 2020.Fille de feu Albert Gagnon et feu Marcelle Collins, Nicole laisse dans le deuil ses filles Annie (Eric Falls) et Judith (Isabelle Blais) et ses quatre petits-enfants Alexandre et Emilie Falls, et Victor et Marcus G. Blais; elle laisse dans le deuil ses grandes amies Laurie et Lise, et Kiwi, son teckel préféré.Née à Montréal le 5 juillet 1947 au sein d'une famille d'entrepreneurs (Gagnon La Glace et Gagnon Lave-Auto), Nicole a toujours eu la fibre entrepreneuriale et a perpétué le commerce familial (Gagnon Le Croissantier). Grande communicatrice, elle a été éditrice et propriétaire de journaux locaux (Le Progrès de Villeray et le Progrès d'Ahuntsic), avant de se lancer en politique municipale avec le Parti Civique de Jean Drapeau, entre 1978 et 1986, années pendant lesquelles elle a été conseillère municipale et membre du Comité exécutif de la Ville de Montréal. Elle a fait sa marque avec l'Année internationale de l'Enfance et fut une conseillère municipale très active dans son district (Octave-Crémazie, 27) et sa communauté.Après ses années en politique et en affaires, Nicole est retournée dans l'enseignement, son premier métier, où elle a passé les 20 dernières années de sa vie professionnelle.Elle a toujours su relever les défis et tenir bon face à l'adversité. C'est l'humour et la philosophie qui nous sauvent, n'est-ce pas?!Nous remercions l'équipe du département d'oncologie du CHUM, du CIUSSS du Centre-Ouest de l'Ile de Montréal et de la Maison de soins palliatifs St-Raphaël. Nous tenons particulièrement à souligner le dévouement et le soutien de l'équipe de St-Raphaël dans les derniers jours de vie de notre mère.Reconnue pour sa capacité de rallier les gens et pour sa générosité, nous vous invitons à venir lui rendre un dernier hommage le 11 septembre prochain de 14h à 16h au Complexe funéraire Urgel Bourgie (1255 av. Beaumont, Montréal). Curieux, s'abstenir.Nous vous prions de ne pas envoyer de fleurs, mais plutôt faire un don en sa mémoire à la Maison de soins palliatifs St-Raphaël.https://maisonstraphael.org