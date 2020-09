Appel au boycott du nouveau «Mulan» sur les réseaux sociaux

Les militants pro-démocratie de Hong Kong ont relancé leur appel au boycott de la nouvelle version du film de Disney, «Mulan», un an après que des propos de l'actrice qui incarne l'héroïne aient vivement fait réagir la communauté chinoise.

En 2019, l’actrice Liu Yifei a exprimé son soutien à la police de Hong Kong que les manifestants anti-gouvernementaux accusent d’utiliser une force excessive pour apaiser les troubles.

«Ce film est sorti aujourd'hui. Mais parce que Disney s'incline devant Pékin et que Liu Yifei approuve ouvertement et fièrement la brutalité policière à Hong Kong, j'exhorte tous ceux qui croient aux droits de l'homme à #BoycottMulan», a tweeté vendredi la figure de proue du mouvement militant hongkongais, Joshua Wong.

Liu Yifei, une citoyenne américaine d'origine chinoise, a participé au débat l'année dernière au plus fort des manifestations à Hong Kong, qui ont commencé comme des manifestations largement pacifiques et qui se sont finalement transformées en affrontements fréquents entre les manifestants et la police.

«Je soutiens la police de Hong Kong. Vous pouvez tous m'attaquer maintenant. Quelle honte pour Hong Kong», a-t-elle déclaré sur Weibo, le réseau social dominant en Chine, en août 2019.

Les appels au boycott de «Mulan» ont alors suivi avec le hashtag #BoycottMulan sur Twitter, qui est interdit en Chine. Pendant ce temps, les commentaires sur la publication de Liu Yifei à propos de son soutien à la police de Hong Kong et au gouvernement de Pékin ont fait du chemin sur Weibo.

Après plusieurs retards dus à la pandémie, «Mulan» est sorti sur Disney+ aux États-Unis et devrait bientôt sortir en salles à l'étranger. Le public international, en particulier en Chine – où le film doit sortir le 11 septembre-, est un élément clé de la stratégie de distribution du film.

Les tensions sont toujours fortes à Hong Kong après l’imposition par Pékin à cette région administrative spéciale d’une loi controversée sur la sécurité nationale en juin.

Les nouveaux appels au boycott de «Mulan» se sont également propagés chez des militants en Thaïlande et à Taïwan - propulsés en grande partie par #MilkTeaAlliance, un mouvement en ligne réunissant des manifestants pro-démocratie à Hong Kong, en Thaïlande et à Taïwan, préoccupés par l'influence de la Chine dans la région.

«J'invite tout le monde à #boycottMulan #banMulan pour faire savoir à Disney et au gouvernement chinois que la violence de l'État contre le peuple est inacceptable», a publié sur Twitter l'activiste étudiant thaïlandais Netiwit Chotiphatphaisal, cité par le journal britannique The Guardian.

- D'après CNN