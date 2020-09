STE-MARIE (née Allard)

Jeannine



À Laval, le 19 août 2020, à l’âge de 91 ans, est décédée Mme Jeannine Allard, épouse de M. André Ste-Marie.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Michel, Normand (feu Sylvie), Suzanne et Francine (Alain), ses petits-enfants Andréanne, François, Amanda et Brandon, ses arrière-petits-enfants Émilie et Benjamin, sa soeur Denise, son frère Guy, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funérairele samedi 12 septembre 2020 dès 13h. Une cérémonie religieuse sera célébrée à 16h au salon même.