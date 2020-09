DÉSILETS, Léonard



À la Résidence Riviera de Laval, le 16 avril 2020 à l'âge de 76 ans, est décédé M. Léonard Désilets, conjoint de Mme Claudette Vandal, demeurant à Laval.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants: Normand et Mélanie, ses petits-enfants: Tatiana et Mikaël, sa soeur Thérèse (Ronald Giguère), sa belle-mère Denise St-Arnaud Vandal, ses beaux-frères et belles-soeurs: Claude (Diane Hamel), Michèle (Yvon Lachance), Ghislaine (Daniel Picard), Sylvie (André Paradis) et Linda (Vincent Brouillet), ses neveux, nièces, parents et amis.La famille désire remercier sincèrement le personnel de la Résidence Riviera pour leur dévouement et les bons soins prodigués.La crémation a eu lieu au crématorium Girardot et Ménard.La famille accueillera parents et amis le samedi 19 septembre de 11h30 à 13h15 au salon duGIRARDOT & MÉNARD470, RUE DUFFERIN, GRANBY J2G 9G2Tél: 450-372-4498 - Téléc.: 450-372-2738complexe@girardot-menard.comLes funérailles auront lieu ce même jour à 14h en l'église Saint-François-Xavier, 650 rue Shefford, Bromont, J2L 1C1, suivies de l'inhumation au cimetière paroissial. Pour la sécurité de tous, les consignes de la Santé publique sont appliquées. Le port du masque est donc obligatoire.En guise de sympathie un don à Parkinson Québec serait apprécié. Formulaires disponibles à la réception du complexe.