Héon, Gustave



C'est à Montréal en ce 30 août 2020 que Gustave Héon est décédé à l'âge de 81 ans et 11 mois à la suite d'une longue maladie qu'il a courageusement affrontée.Outre son épouse bien-aimée Rita Dionne, il laisse dans le deuil son fils Michel, sa belle-fille Élisabeth Camus, ainsi que ses petits-fils Frédérick Héon-Chénier et David Lecorps (Marie-Eve St-Onge). Il laisse aussi dans le deuil ses frères Joseph, Jérôme (Noëla Nadeau), sa soeur Marie Paule ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-soeurs de la famille Dionne, neveux, nièces, et ami(e)s tous et toutes très cher(e)s.Gustave Héon a partagé pendant 30 ans sa passion des mots, du journalisme et de la langue française au microphone de la Société Radio-Canada d'Ottawa à titre d'annonceur.La famille vous accueillera au complexe funérairele jeudi 10 septembre 2020 de 12h à 14h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 14h en la chapelle du complexe et de là au cimetière Le Repos St-François d'Assise.