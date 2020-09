SAVARIA, Claire



Une combattante s'est éteinte, née d'une grande famille de 17 enfants, de Boucherville, survenu à Longueuil, le 23 août 2020, à l'âge de 88 ans. Elle part rejoindre ceux qu'elle a aimés.Elle laisse dans le deuil sa fille Diane (Robert), ses fils : feu Michel (Manon) et Mario (Anaïs), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, parents et amis.La famille recevra les condoléances à la :le samedi 12 septembre 2020 de 17h00 à 21h00. Une cérémonie hommage suivra, dès 21h00, en la salle de célébration de la résidence funéraire.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD René-Lévesque pour leurs bons soins et dévouement auprès de Mme Savaria.