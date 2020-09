Ces engagements d’une autre époque

À mi-mandat, la CAQ présente un bilan fort acceptable en matière de respect de ses engagements. Certainement comparable à la moyenne des gouvernements précédents.

Politiquement parlant, il faut bien dire qu’en adoptant la loi 21 sur la laïcité, François Legault livrait sa promesse phare. Du point de vue du débat public et de l’intérêt des électeurs, il faut vraiment la mettre dans une classe à part.

Pour le meilleur et pour le pire, c’est un geste de nature à définir un gouvernement et à tracer les clivages avec ses opposants.

Parmi les autres engagements importants dont la réalisation est en cours, on parlera des maternelles 4 ans, des maisons des aînés et de la réforme de l’immigration. Parfois avec certains heurts, les ministres poussent pour voir le programme de leur parti devenir réalité.

Argent disponible

D’autres réalisations ont été vraiment facilitées par la bonne situation financière laissée par l’ancien gouvernement. Par exemple, la baisse des taxes scolaires et le grand chantier de rénovation des écoles.

Mais en politique, on ne rappelle à la mémoire le gouvernement précédent que pour les mauvais coups. Le gouvernement en place récolte le crédit de ses promesses livrées. Cela choque les libéraux au plus haut point. Malheureusement pour eux, la politique est ainsi faite... et ils ont déjà fait le même jeu.

Certaines orientations pourtant fondamentales donnent plus de fil à retordre au gouvernement Legault. C’est le cas de sa volonté de garder nos sièges sociaux au Québec. Souvenez-vous des envolées de François Legault dans l’opposition, dans des dossiers comme la vente de RONA !

C’était plus facile dans l’opposition de dénoncer. Une fois la CAQ au pouvoir, les grandes transactions internationales ne cessent pas. Bombardier et le Cirque du Soleil constituaient probablement deux des plus grands et des plus visibles fleurons québécois. Dans les deux dernières années, ces entreprises ont perdu leur statut de « fleuron » et de « québécois ».

On peut bien dire que ce n’est pas la faute du gouvernement Legault. Mais le résultat va exactement à l’encontre de son nationalisme économique.

Autre époque

Une fois tout cela analysé, je suis forcé de dire les choses crûment : le respect des engagements ne sera pas une donnée politique majeure de la prochaine élection. Ils ont été formulés avant la pandémie. C’est récent, mais c’est comme une autre époque, dépassée.

La crise créée par la COVID dépasse tout ce que nous avons vécu depuis des décennies. Dépenses publiques, chômage, décès, pression sur le système de santé, la crise fait naître toute une série d’enjeux différents.

À l’automne 2022, moment de l’élection, nous serons sans doute sortis de la pandémie (du moins, je l’espère !!!), mais nous serons toujours marqués par celle-ci.

Il restera sans doute du travail à faire pour relever certains pans de l’économie, le déficit sera revenu comme un problème important, un traumatisme demeurera concernant la manière dont nous prenons soin de nos personnes aînées hébergées.

C’est là-dessus que les partis seront évalués.