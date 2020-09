DUCHESNEAU, Pierrette



À Montréal, le 2 septembre 2020, est décédée Mme Pierrette Duchesneau à l'âge de 91 ans. Elle était la fille de Edmond Duchesneau et de Zoé Sainte-Croix.Elle laisse dans le deuil son conjoint Yves Desgroseilliers, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe Funéraire Urgel Bourgie, 6700 Beaubien Est, Montréal, H1M 3E3le jeudi 10 septembre 2020 de 11h à 13h suivi par une liturgie de la Parole en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie pourraient se traduire par un don à la Fondation québecoise du cancer.