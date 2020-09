Comment aider ma meilleure amie?

Je suis un peu désespérée de ma meilleure amie et je ne sais plus trop quoi lui dire. Peut-être qu’elle n’attend de moi que d’être une présence, une oreille attentive pour écouter sa complainte, mais comme ce n’est pas trop dans ma nature de rester à ne rien faire quand quelque chose me semble clocher, en particulier quand je vois quelqu’un qui, pour la quatrième fois depuis le début de notre âge adulte, retombe dans le même pattern. Je fais référence ici, vous devez vous en douter, à ses relations amoureuses.

Il y a un an à peine qu’elle vit avec son nouveau chum. J’étais persuadée que cette fois-ci, c’était le bon. Parce que lui me semblait fort différent de ses trois précédents chums, qui correspondaient tous à des loosers, sans travail fixe, plus sur le party qu’autre chose, sans ambition, prêts à se faire vivre par elle. Enfin, vous voyez le genre !

Lui il a sa propre entreprise de construction/rénovation. Il y travaille fort, mais pas trop pour ne pas risquer de bouffer trop de temps à leur couple. Il est un bon beau-père attentif pour le petit bonhomme qu’elle a eu de son second chum. Il est utile dans la maison et prépare souvent lui-même les repas familiaux, etc., etc. Je pourrais continuer longtemps à vous énumérer toutes les qualités que ma chum de fille et moi lui trouvons à ce garçon. Alors, c’est quoi le problème ?

Eh bien, il est très simple le problème et il est surtout répétitif. Depuis un peu plus d’un mois, mon amie me dit qu’elle s’ennuie dans son couple, qu’elle se sent de plus en plus seule, qu’il ne la comprend pas et qu’il est incapable de répondre à ses attentes. Quelles sont-elles ses attentes ? Eh bien, elle ne peut même pas le dire, tout en songeant à quitter ce type. Je signale qu’elle ne le savait pas plus à sa première rupture qu’à sa deuxième et qu’à cette troisième.

À cause d’elle, j’ai l’impression de jouer dans une mauvaise pièce de théâtre qui, comme le jour de la marmotte, se répète sans cesse, mais avec un nouveau jeune premier chaque fois ! La semaine dernière, un peu exaspérée, je lui ai dit : « Et si ce n’était pas lui le problème, mais toi ? » Elle m’a répondu sur un ton ironique : « Merci beaucoup, tu m’aides vraiment à me sentir moins seule ! »

Ça m’a jeté par terre qu’elle ne réalise pas sa part de responsabilité dans ses affaires de cœur, qu’elle soit si imperméable à s’analyser elle-même, et qu’elle soit prête à jeter par-dessus bord un gars qui me semble à la hauteur du rôle qu’il joue dans sa vie. Peut-être me suis-je rendue au bout de cette relation d’amitié ?

Une amie perturbée

Il faut cesser de vous rendre responsable d’un comportement qui n’a rien à voir avec vous, et refuser d’accepter que votre amie vous remette sur le dos une situation qui la regarde elle-même.

Il m’apparaît clairement que cette personne transporte depuis longtemps dans ses relations amoureuses des carences affectives qui datent de son enfance, probablement de certaines histoires familiales non résolues.

Cette personne me semble chercher dans son conjoint un regard paternel qu’elle n’a peut-être jamais eu. Ce regard susceptible de la faire exister. Alors que c’est en elle-même qu’elle doit trouver cette approbation de son moi profond. Elle se sent seule parce qu’elle a encore besoin du regard d’un conjoint pour exister, quand ce n’est pas vrai et qu’il est temps qu’elle s’en rende compte.

Selon ce que vous dites, cet homme semble lui donner le maximum de ce qu’il peut lui donner, et il faut qu’elle le comprenne. Il est essentiel qu’elle se focalise sur ce que cette relation a de bon, pour ne pas jeter par-dessus bord le bébé avec l’eau du bain. L’autre ne pourra jamais faire pour elle, ce qu’elle-même est incapable de faire.