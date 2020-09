COVID: le long week-end fait angoisser les autorités au pays

Alors que les autorités de la santé publique canadiennes s’inquiètent du relâchement des mesures de protection individuelles et des répercussions possibles du long week-end, le pays comptait samedi après-midi 344 cas supplémentaires de la maladie à coronavirus.

C’est l’Ontario et le Québec qui ont contribué à aggraver la crise sanitaire en rapportant respectivement 169 et 175 infections de plus.

L’Ontario a franchi les 43 000 cas (43 003) et n’a pas annoncé de décès.

La Belle Province a dénombré deux décès de plus, survenus entre le 29 août et le 3 septembre. Jusqu’ici, 5769 Québécois sont décédés de complications liées à la COVID-19.

Les deux provinces continuent de réaliser de nombreux prélèvements. Le Québec a mené 20 408 tests en date du 3 septembre, se rapprochant de la championne en la matière, l’Ontario, qui en a tenu 28 672 tests en date du 4 septembre.

«Les autorités locales de santé publique du Canada continuent à travailler dur pour enquêter sur les cas et les foyers de COVID-19, a dit la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique au pays, samedi.

«Ces activités de santé publique sont essentielles pour interrompre les chaînes de transmission, maintenir le taux d'infection à un faible niveau et maintenir la croissance de l'épidémie sur la voie contrôlée et lente de la «combustion lente», a-t-elle ajouté dans sa déclaration quotidienne.

Avec la COVID19, ce que vous avez fait cette #longuefindesemaine se saura, mais dans ≈ 2 semaines seulement. Le nombre quotidien de cas dépasse déjà le pic de la mi-juillet. Il n’a jamais été si élevé depuis le début ou le milieu de juin, quand la courbe s’aplatissait. — Dre Theresa Tam (@ACSP_Canada) September 5, 2020

En début d’après-midi, on recensait 131 468 malades depuis le début de la crise sanitaire au pays, dont 9143 morts.

Les autorités de la santé publique canadienne inquiètent

Les autorités demeurent inquiètent alors qu’une deuxième vague de contaminations pourrait se pointer ou être même à ses balbutiements.

«Cette dernière semaine, notre principale inquiétude a porté sur l'augmentation continue du nombre de cas quotidiens, a dit la Dre Tam. Même si nous sommes bien en dessous des presque 1800 cas qui étaient signalés quotidiennement au pic de la première vague, au début de mai, nous avons observé une tendance à la hausse pour les indicateurs d'activité de cette maladie.»

Elle a souligné que les 631 nouveaux cas qui ont été signalés vendredi au Canada «ont fait passer la moyenne mobile sur sept jours à 545 cas signalés par jour, ce qui dépasse le nombre maximal de cas déclarés par jour pendant la période d'activité accrue de la mi-juillet.»

Le long week-end fait aussi angoisser les autorités, alors que l’on constate un certain relâchement dans les mesures de protection individuelles, notamment la distanciation physique.

La Dre Tam a encouragé tous les Canadiens, pendant cette longue fin de semaine, à continuer de suivre «les pratiques de santé publique qui ont fait leurs preuves et qui nous ont permis de faire baisser le taux d'infection à la COVID-19 à un niveau raisonnable. La meilleure façon de se protéger est de s'en tenir aux personnes qui font partie de notre bulle de contacts étroits».

«Toutefois, si vous devez vous rendre dans un endroit public, assurez-vous de bien évaluer les risques auxquels vous vous exposez et de vous informer sur les mesures qui ont été prises pour limiter la propagation du virus», a-t-elle ajouté.

La situation au Canada:

Québec: 63 292 cas (5769 décès)

Ontario: 43 003 cas (2811 décès)

Alberta: 14 474 cas (242 décès)

Colombie-Britannique: 6162 cas (211 décès)

Saskatchewan: 1638 cas (24 décès)

Manitoba: 1273 cas (16 décès)

Nouvelle-Écosse: 1085 cas (65 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 269 cas (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 192 cas (2 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 47 cas

Yukon: 15 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Nunavut: 0 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 131 468 cas (9143 décès)