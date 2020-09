SARAZIN, Yvon



À Lachine, le 23 avril 2020, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Yvon Sarazin. Il est allé rejoindre son fils Michel (Jeanne).Il laisse derrière sa conjointe bien-aimée Lise, ses quatre filles Mélanie (Maxime), Caroline, Diane et Johanne, son fils Stéphane (Nancy), ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, ses frères feu Raymond (Pierrette), Maurice (Anne-Marie) et Robert (Carmen), ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le lundi 14 septembre 2020 de 10h30 à 13h00 à la2125 RUE NOTRE-DAMELACHINE, QC H8S 2G5suivi des funérailles en l'église des Sts-Anges de Lachine (1400 boul. Saint-Joseph, Lachine, H8S 2M8) à 13h30 et de l'inhumation au Repos Saint-François d'Assise (6893 Rue Sherbrooke E, Montréal, H1N 1C7) à 15h00.